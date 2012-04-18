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Öğrenciler Suat Kılıç'ın katıldığı şiir dinletisine zorla mı götürüldü?

Spor Bakanı Suat Kılıç'ın katıldığı programa öğrencilerin resmi talimatla götürüldüğü iddia edildi

18 Nisan 2012 20:46

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Kredi Yurtlar kurumu personeli ve yurt öğrencilerinin resmi talimatla Gençlik ve Spor Bakanı Suat  Kılıç’ın, katıldığı Bedirhan Gökçe şiir dinletisine gönderildiklerine  ilişkin iddiasını TBMM gündemine taşıdı. KYK İstanbul Bölge Müdürü Cemil Bağlama imzası ile yurt müdürlüklerine gönderilen ve personel katılımın zorunlu olduğunu bildiren resmi yazıyı da iddiasına ekledi.
 
Turgut  Dibek, Bakan Kılıç’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) 14-15 Nisan günleri düzenlediği, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’ın katıldığı Kılıç’ın da katıldığı Bedirhan Gökçe şiir dinletisi için kurum tarafından memurlara baskı yapılmıştır. KYK İstanbul Bölge Müdürü Cemil Bağlama imzası ile yurt müdürlüklerine gönderilen yazıda KYK memurlarına katılımın zorunlu olduğunu bildirmiştir. Yurt müdürleri ise, çalışanlardan dinletiye katılmayanların savunmalarının isteneceğini açıklamıştır. Yazıda ayrıca yurt müdürlüklerinde azami sayıda öğrencinin katılımını sağlama talimatı verilmiştir" dedi.
 
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Bakan’a yönelttiği sorular şöyle: 
 
-KYK’nın memurlarına resmi yazı ile baskı yapması hangi mevzuatta vardır?
 
-Bu organizasyon için neden KYK personelinin katılımı zorunlu tutulmuş ve yurt müdürlüklerine en çok sayıda öğrenci getirilmesi talimatı verilmiştir? 
 
-Sırf bir Bakan katılıyor diye resmi tatil olan günlerde kurum personeline görevi olmayan bir iş dayatılması angaryaya girmemekte midir?
 
-Yurt müdürlükleri bölge müdürünün talimatı nedeniyle öğrencilere organizasyona katılmaları için baskı yapmış mıdır? Bu hangi KYK mevzuatında vardır?
 
-İlgili yazı nedeniyle bir soruşturma açılmış mıdır? 
 
-Bedirhan Gökçe’ye bu organizasyon için ne kadar ödenmiştir?
 
-Organizasyonun toplam bedeli ne kadardır?

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