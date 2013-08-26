Öğrenciler SBS yerine 36 sınava girecek

SBS yerine geçecek modele göre, 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacak. Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda toplam 36 sınavdan sorumlu olacak.

MEB’in SBS yerine geçecek yeni liselere geçiş modeline son şekli, 16 ilde düzenlenen “arama konferansları”nın sonuncusunun yapıldığı Eskişehir’de verildi.

Yeni sisteme göre, okullarda yıl içinde Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden düzenlenecek sınavlar, bakanlık tarafından gönderilen sorularla, merkezi olarak yapılacak. Sınavlar mevcut sistemde dönem içinde yapılan sınavlardan farklı olarak “test” usulü ile gerçekleştirilecek. 1. yarıyıl sınavları aralık, 2. yarıyıl sınavları ise nisan ayında yapılacak. Sorular, o güne kadar işlenen müfredattan sorulacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Milliyet'in haberine göre, mevcut sistemde öğrenciler, bir dönem boyunca Türkçe, matematik, fen ve yabancı dil derslerinden 3; inkılap tarihi ve din derslerinden 2 yazılı sınava giriyor. Yeni SBS modeline göre bu yıldan itibaren bakanlık, Türkçe, matematik, fen ve yabancı dil derslerinin 2. sınavını; inkılap tarihi ve din derslerinin ise son sınavlarını merkezi olarak test usulü yapacak.

Öğrenciler 36 sınavdan sorumlu olacak

5. sınıf, ilkokuldan ortaokula alıştırma dönemi gibi değerlendirilecek; 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacak. Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise toplam 36 sınavdan sorumlu olacak.

Öğrencilerin kendi sınıflarında gireceği sınavların gözetmeni o sınıflarda derse giren öğretmenler olamayacak. Hangi öğretmenin hangi okulda görev alacağına il/ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek. Ancak öğrenciler, sınava kendi okullarında katılacak.

Sınavı kaçırana telafi şansı

Sınavlardan herhangi birini kaçıran ancak geçerli mazeret sunacak öğrencilere, sınavı takip eden hafta telafi sınavı yapılacak. Ancak bu sınav merkezi olarak, 1 kereye mahsus düzenlenecek. Öğrenciler bu sınava kendi okullarında değil; il veya ilçe merkezlerindeki sınav salonlarında girecek.

Yüzde 60 sınav, yüzde 40 kanaat

Öğrencilerin dönem puanı, bakanlığın düzenlediği ortak sınavlar ile öğretmenlerin kanaat notunun ortalaması alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda, bakanlığın düzenleyeceği ortak sınavlardan alınan notların yüzde 60’ı ile öğretmen kanaat notunun yüzde 40’ı, dönem başarı puanını belirleyecek. 6. sınıfta belirlenen yıl başarı puanının yüzde 10’u, 7. sınıftaki puanın yüzde 20’si, 8. sınıftaki puanın da yüzde 70’i öğrencinin hangi lisede okuyacağını belirleyecek.

Öğrenciler, 3 yılın sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacak. Tercihler, değerlendirildikten sonra, MEB öğrencileri uygun liselere merkezi olarak yerleştirecek.

Yeni sistemde yapılacak puan değerlendirmesi sonucunda liseler yine puana göre öğrenci alacak. Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi kapısında yığılma olacak okullar için ise öğrenci kabulünde kendi düzenleyecekleri ek sınavlar belirleyici olacak.