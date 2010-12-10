Öğrenciler Prens Charles'ın aracını tekmeledi

T24

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR



Londra'daki protestolar sürerken, Prens Charles ve eşi Londra Palladium'da düzenlenen bir geceye katılmak için Regent Street'ten geçerken (sağda) saldırıya uğradı. Ntvmsnb'de yer alan haber şöyle:Prens Charles ve eşinin içinde bulunduğu otomobil tekmelendi. Yasa nedeniyle geçtiğimiz günlerde de sık sık sokağa çıkan öğrenciler, dün de, öğretim üyelerinin desteğiyle başta Londra olmak üzere protesto gösterileri düzenledi.Prens Charles ve eşi Camilla'nın da, öğrencilerin saldırısına uğradığı, bir geceye katılmak için Regent Street'ten geçen ikilinin aracının tekmelendiği belirtildi.İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, Associated Press haber ajansına dayandırdığı habere göre, veliaht Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın içinde bulunduğu araç, Regent Street'ten geçerken protestocular tarafından tekmelendi.Aracın olayın ardından hızla hareket ettiği ve olayda Prens Charles ile eşinin zarar görmediği ve güvende oldukları belirtildi.Kraliyetin resmi konutu Clarence House da yaptığı açıklamayla, Prens Charles ve eşinin içinde bulunduğu araca protestocuların saldırdığını doğruladı.Charles ve Camilla'nın Londra Palladium'da düzenlenen bir geceye katılmak için Regent Street'ten araçlarıyla geçtikleri sırada protestocuların saldırısına uğradığı ve ikisinin da olayda zarar görmediği bildirildi.Londra'da, özellikle parlamentonun bulunduğu Westminster'da polis ve protestocular çatışıyor. Olaylarda 9 polis memurunun ve 22 protestocunun yaralandığı, 10 protestocunun da gözaltına alındığı bildiriliyor.Bakanlıkların bulunduğu Whitehall'daki binaların camlarını kıran ve binalara zarar veren protestocular gösterilerini sürdürüyor.