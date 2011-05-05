Öğrenciler ÖSYM bürosunu işgal etti

T24 - Üsküdardaki büroya gelen öğrenciler sloganlar atarak binaya girdi, "Ali Demir istifa etsin, YGS-LGS kaldırılsın" yazılı pankart astı. Öğrenciler polisin sert müdahalesiyle binadan yaka paça dışarı çıkarıldı, eylemi izleyen yaşlı bir kadın polisleri engellemeye çalıştı.





İstanbul Üsküdar'daki Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar ÖSYM Bürosu'na saat 14.00'de gelen Sosyalist Öğrenci Derneği üyesi grup, 'Ali Demir istifa' diye slogan atarak binanın üst katına çıktı.

Aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu grup, binanın üst katından aşağıya "Ali Demir İstifa, YGS-LGS kaldırılsın" yazılı büyük bir pankart sarkıttı.

Öğrencilerin binayı ele geçirmesi üzerine ÖSYM yetkilileri büronun giriş kapısını kapattı ve polise haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtırarak öğrencilerin bulunduğu üst kata çıktı. Bu sırada öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri öğrencileri tek tek dışarı çıkardı. Bina dışına çıkarılan öğrenciler, gözaltına alınmayarak serbest bırakıldı.

Polisin öğrencileri yaka paça dışarı çıkardığını gören yaşlı bir kadın da polisi tutarak engellemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da öğrencilere alkışlarla destek olurken polise tepki gösterdiler.

Dışarıda öğrencilerin eylemini izleyen vatandaşlar da birbirleriyle tartıştı. Küçük bir grup eyleme tepki gösterirken, öğrenciler ile aralarında yaşanan tartışma diğer vatandaşların araya girmesiyle engellendi.

Polis tarafından dışarı çıkarılan 10 öğrenci, büronun kapısının önünde oturarak bir süre daha eylemlerine devam etti. Grup yarım saat süren oturma eyleminin ardından olaysız şekilde dağıldı.



