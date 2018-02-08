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Öğrenciler, okula katkı için istiridye mantarı yetiştiriyor

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı

08 Şubat 2018 19:13

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı.
Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler, sera ve bahçe bitkileri ile sebze yetiştiriciliğinden sonra bu kez okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. 10 ve 11\'inci sınıf öğrencileri tarafından yetiştirilen istiridye mantarı, okul aile birliğine katkı sağlamak amacıyla kilosu 10 TL\'den satılıyor.
Öğretmen Murat Çay, \"Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde istiridye mantarı yetiştirmeye başladık, 15 gündür de satıyoruz. Satın alanların yüzde 90\'ı çok memnun. Talep çok. Gelecek yıl daha yaygın halde yapacağız. Elde edilen gelir, okulumuzun aile birliğine kalıyor ve okul için harcanıyor\" dedi.
Lisenin 10\'uncu sınıf öğrencisi Ulaş Efe ise \"Sera ve bahçe çalışmalarının ardından istiridye mantarı yetiştirmeyi öğrendik\" diye konuştu.
Lise Müdürü Ayten Beycan da okulun vizyonunun çevreye tarım alanında örnek teşkil ettiğini belirterek, \"Öğrencilerimiz tarım derslerinde, çevredeki çiftçilerin de örnek alacakları çalışmalar yapıyor. Bu nedenle, bu yıl çevreye örnek olması için istiridye mantarı yetiştirdik\" dedi.

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