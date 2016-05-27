Öğrenciler, öğretmenlerini kandırdı; mezuniyete striptizci getirdi!

Almanya'nın Münih kentindeki Luitpold Lisesi’nde okuyan öğrenciler, mezuniyet törenine “eşit haklar” konusunda konuşma yapması için bir uzman davet etmek istediklerini söyleyerek öğretmenlerini kandırdılar. Mezuniyete gelen kişi, “eşit haklar” konusunda konuşma yaparken bir anda soyundu.

Sözcü.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, tören günü gelip çattığında, liselilerin tuttuğu striptizci, işkadını kılığında okula geldi ve öğretmenlerle tanıştı. Ardından da Jarly adlı kadın, konuşma yapmak üzere podyuma çıktı. 33 yaşındaki kadın, öğrencileri selamladıktan sonra öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkında konuşmaya başladı ve bazı öğrencileri yanına çağırdı. İş tam da bu noktada rayından çıktı. Jarly ‘gizli görevi’ni gerçekleştirmek üzere soyunmaya başladı. Akabinde sahnedeki öğrencilerden birine kucak dansı yaptı.

Habere göre, öğretmenler salonda reşit olmayan kimse bulunmadığı için gösteriye müdahale etmedi.