Öğrenciler stada 'ODTÜ ayakta' yazdı

ODTÜ'lü öğrencilerin, geçtiğimiz hafta yapılan protesto sırasında polisin müdahalesini ve bazı üniversitelerin yayımladığı bildirilere karşı önceki gün başlattıkları işgal eylemi bugün sona erdi.

Geçtiğimiz hafta ODTÜ'de çıkan olayların ardından öğrenciler önceki gün (25 Aralık 2012) 48 saat okulu terk etmeme eylemi başlattı. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlar 48 saat boyunca kalacakları U3 amfisinin girişine "ODTÜ ayakta, AKP'ye direniyor" pankartı astı.

Bugünde (27 Aralık 2012) hazırlık binası önünde toplanan binlerce ODTÜ'lü öğrenci ve akademisyen, ."Tayyip elini ODTÜ’den çek", "Gelenek sürüyor, ODTÜ yürüyor", sloganları eşliğinde Devrim Stadyumu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de destek verdi.

ODTÜ'lülere destek vermek için vekillerin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve bazı kitle örgütleri de kampüse geldi. Fakat Hacettepeli öğrencileri içeri alınmak istenmeyince, arbede yaşandı. Yaşanan gerilimin ardından Hacettepeli öğrencilerde kampüse giriş yaptı.

Yürüyüşün ardından konserin verileceği Devrim Stadyumu'na geldi. Saha içine giren öğrenciler birbirlerine kenetlenerek "ODTÜ Ayakta" yazdı.

Devrim Stadyumu'nda, kürsüden Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki işgal eylemlerine ‘selam’ gönderilirken, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de işgal eyleminin başladığı duyuruldu. Öğrenciler da "Her yer direniş, her yer ODTÜ" sloganı ile destek verdi.

Araştırma görevlileri adına konuşan Ercan Bölükbaşı, Başbakan Erdoğan'ın, ODTÜ’nün susacağını sandığını fakat yanıldığını vurgulayarak "Erdoğan işgalciydi ve işgalciler her zaman kaybeder" dedi.

ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen de sanatçıların desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, destek veren sanatçılara teşekkür etti.

Öğrenciler adına konuşan İlknur Özcan ise "Başbakan işgalci ordusuyla gelirken ODTÜ’nün diz çökmesini bekledi ama ODTÜ ayağa kalktı. Erdoğan’ın emriyle bildiriye imza atan, akademik ahlaktan yoksun rektörler akademiyi hak etmiyor. Muhteşem Tayyip’in kini akademisyenlere ve ODTÜ Rektörü’ne yöneldi. Asıl mücadelemiz yeni başlıyor. Yeni YÖK Yasası’nı kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

KESK Başkanı Lami Özgen de, öğrencilerin verdiği haklı mücadelede onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Devrimci 78’ler Federasyon, Eğitim-Sen, Türk Tabipler Birliği (TTB), ODTÜ Mezunlar Derneği ve Üniversite Konseyleri Derneği de eyleme destek verdi. Konuşmalardan sonra Pınar Sağ sahneye çıkarak, öğrencilerle birlikte marşlar söyledi.