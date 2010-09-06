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Dünya

Öğrenciler NASA'nın uydusunu düşürdü!

ABD'de Colorado Üniversitesi'nin öğrencileri, NASA'nın ICESat uydusunu denize düşürdüler.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - NASA'ya ait olan ve Dünya'nın yörüngesinde buz tabakaları ve deniz buzlarının dinamikleri hakkında bilgi toplayan ICESat uydusu, Colorado Üniversitei öğrencieri tarafından Kuzey Buz Denizi'ne düşürüldü.


ICESat adı uydu 7 yıldır Dünya'nın yörüngesinde buz tabakaları ve deniz buzlarının dinamikleri hakkında bilgi topluyordu. Ancak uydunun beklenmedik şekilde kapanmasından sonra NASA bilimadamları uyduyu yeniden başlatamadı ve uydunun devre dışı bırakılma görevini Colorado Üniversitesi öğrencilerine verdi.


Başarılı bir şekilde uyduyu Kuzey Buz Denizi'ne düşüren öğrenciler bu iş için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştı. ICESat'ın uçuş yöneticisi, öğrencilerin yaptıklarını şu şekilde özetledi: "Öğrenciler uydunun tam olarak nerede olabileceğine dair hesaplamalar ve NASA'da çalışan yer istasyonları için uydunun nerede olabileceği hakkında tahminler yürüttüler. Öğrenciler uyduyu devreden çıkarana kadar bu iş üzerinde haftanın yedi günü çalıştılar."

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