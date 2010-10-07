-ÖĞRENCİLER MÜDÜRLERİ İÇİN EYLEM YAPTI BUCAK (A.A) - 06.10.2010 - Burdur'un Bucak ilçesinde bir grup lise öğrencisi, müdürlerinin başka bir okula tayin edilmesini protesto etti. Bucak Ayfer Gök Lisesi Okul Müdürü Murat Tolunay'ın Bucak Anadolu Lisesi'ne tayin edilmesinin ardından okulun yaklaşık 400 öğrencisi, okul bahçesinde toplandı. Buradan Süleyman Demirel Bulvarı'nı takip ederek yürümeye başlayan öğrenciler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne gelen öğrenciler, ''Müdürümüzü geri verin'' şeklinde sloganlar attı. Yaklaşık yarım saat müdürlük binası önünde kalan ve ardından içeri girmeye çalışan öğrencileri polis engelledi. Durumu haber alan Bucak Kaymakamı Osman Hacıbektaşoğlu da öğrencilerin yanına geldi. Kaymakam Hacıbektaşoğlu, burada öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, her öğretmenin görev gereği başka yerlere tayininin çıkabileceğini kaydetti. ''Keşke ben de Murat hocanın yerinde olabilseydim'' diyen Hacıbektaşoğlu, ''Sizler Murat hocayı çok seviyorsunuz. Ama bu tür değişiklikler zaman zaman olacak'' diye konuştu. Kaymakam Hacıbektaşoğlu'nun ikna çabalarına rağmen öğrenciler, müdürleri Murat Tolunay okullarına dönene kadar oturma eylemi yapacaklarını söylediler. Bunun üzerine Kaymakam Osman Hacıbektaşoğlu, konuyu değerlendireceklerini ifade etti. Ardından öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden ayrıldı.