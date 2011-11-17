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Dünya

Öğrenciler, Monti hükümetini protesto etti MİLANO (A.A)

17 Kasım 2011 15:58

-Öğrenciler, Monti hükümetini protesto etti MİLANO (A.A) - 17.11.2011 - İtalya'nın Milano kentinde yüzlerce öğrenci, ekonomist Mario Monti başkanlığındaki hükümeti protesto etti. "Tefeci hükümeti" olarak adlandırdıkları yeni Monti hükümetini protesto eden öğrenciler, Monti'nin rektörü olduğu Bocconi Üniversitesine yürümeye çalıştı. Polis, öğrencilerin yürüyüşünü engellemeye çalışırken, öğrencilerin polise maytap attığı, polisin de coplarla müdahale ettiği kaydedildi. Polis kaynakları, öğrencilerin saldırısında bir gazetecinin yaralandığını belirtti. Öğrencilerin İtalya bankacılar birliğinin binasına yumurta ve sahte dolar attıkları da bildirildi. İtalya'yı ekonomik krizden kurtarmak için kurulan Monti hükümeti dün yemin etmişti.

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