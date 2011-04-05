Öğrenciler kendilerini ÖSYM'ye zincirledi

T24- "Devrimci Liseliler" (DEV-LİS) bugün Ankara ve İstanbul'da YGS'de ortaya atılan "şifreli kopya" iddialarını protesto etti. Ankara'da 6 kişi, kendilerini Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları'nın demir parmaklıklarına zincirledi. Eylemlerde 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da 9 kişi ÖSYM binası önünde zincirli eylem yaptı ve gözaltına alındı.





İstanbul’da şifre skandalıyla gölge düşen YGS’yi protesto etmek isteyen öğrenciler kendilerini ÖSYM binasına zincirledi. Toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara:

Adalet Bakanlığı önüne gelen "Dev-Lis" üyesi 2 kişi üzerlerindeki pankartı açarak, kendilerini bakanlık binasının önündeki demirlere zincirledi.

Burada bir süre çeşitli sloganlar atan eylemciler, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada 4 kişi de Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bu kişilerle Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) fotoğrafçısı olduğunu söyleyen 1 kişi daha gözaltına alındı.

Protesto eylemlerinde toplam 7 kişi gözaltına alındı.



İstanbul:



ÖSYM'nin İstanbul Bürosu binası önünde de hareketli saatler yaşandı.

Levent'teki binanın önüne gelen bir grup, kendilerini binanın önündeki aydınlatma direklerine zincirleyerek ÖSYM aleyhine slogan atmaya başladı.

Görevlilerin olay yerine polis ekiplerini çağırması üzerine gelen ekipler, demir makasıyla zincirleri kestikten sonra 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gültepe Polis Merkezine götürülen ve öğrenci oldukları bildirilen 9 kişinin işlemleri sürüyor.