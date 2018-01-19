Öğrenciler, karnelerini Bakan Arslan'ın elinden aldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, memleketi Kars\'ta, Kağızman İmam Hatip Lisesi’ndeki karne dağıtım törenine katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sabah saatlerinde geldiği Harakani Havaalanı’nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Ünsal, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, Kağızman İmam Hatip Lisesi’nde karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerini Arslan\'ın elinden alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Öğrencilerle karne dağıtım töreninde bir süre sohbet eden Bakan Arslan, cep telefonuyla aradığı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın öğrencilere hitaben yaptığı konuşmayı dinletti. Bakan Yılmaz, yarıyıl tatili için önerilerde bulunduğu öğrencilerin başarı dolu ömür geçirmelerini temenni etti.

Karne dağıtım töreninin ardından cuma namazını İzzet Aras Camii’nde kılan Bakan Arslan, PTT Kağızman Şubesi’nin açılışını yaptı.



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