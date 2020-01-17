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Öğrenciler karne aldı; yarıyıl tatili başladı

Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek

17 Ocak 2020 10:40

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler karnelerini aldı ve 2 haftalık yarıyıl tatili başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karne aldı. Karne töreninin ardından da 2 haftalık yarıyıl tatili başladı. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girdi.

İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

 

 

 

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