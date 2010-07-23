-ÖĞRENCİLER İÇİN 35 DOLARLIK BİLGİSAYAR YENİ DELHİ (A.A) - 23.07.2010 - Hindistan, ekonomik büyümeye destek olmak için gençlerin daha iyi eğitim almaları ve teknik deneyim edinebilmeleri amacıyla 35 dolarlık dokunmatik ekranlı bir bilgisayar geliştirdi. Hindistan İnsan Kaynakları ve Kalkınma Bakanı Kapil Sibal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güneş enerjisiyle çalışabilen, internet tarayıcısı, medya player, video-konferans fonksiyonları bulunan bu bilgisayardan ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceğini belirtti. 2011'den itibaren kullanımına başlanacak bilgisayarın, eğitimin geliştirilmesi için ulusal düzeydeki bir girişimin parçası olduğunu söyleyen Hintli bakan, "Yarın için çözümler Hindistan'dan gelecek" diye konuştu. Sibal, yoksul öğrencilere yardım için bilgisayarın yüzde 50'sinin hükümet tarafından karşılanabileceğini kaydetti. Hükümet sözcüsü Mamta Verma da öğrencilerin bin 500 rupi (35 dolar) tutarındaki bu yeni cihazı kullanabilmeleri için bakanlığın Hindistan'daki 22 bin üniversite ve yüksekokulun tamamına yüksek hızlı internet bağlantısı kuracağını söyledi. Bilgisayarın değişik bileşenlerinin maliyetinin bir gün 10 dolara kadar düşmesini ümit eden Hint hükümeti, cihazın büyük ölçekli üretimine başlanması için çeşitli bilgisayar firmalarıyla görüşmelerini sürdürüyor.