-ÖĞRENCİLER ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE ALINMADI DENİZLİ (A.A) - 13.05.2011 - Denizli'de bir grup öğrenci, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapacağı alana alınmadıkları iddiasıyla eylem yaptı. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde okuyan bir grup öğrenci, kendilerine alan öğretmenliği hakkı verilmediğini, bu konudaki isteklerini Başbakan Erdoğan'a iletmek amacıyla istedikleri iznin verilmediğini ileri sürerek eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Hakkı Can Sarıhan, seslerini duyurabilmek adına Başbakan Erdoğan'ın miting yapacağı alana gitmek istediklerini ancak izin verilmediğini ifade ederek, ''Amacımız kesinlikle protesto etmek değildi. Biz sadece sesimizi duyurmak istemiştik ama katılmamıza izin verilmedi'' diye konuştu. ''Başbakanım sesimizi duy'', ''Hakkımızı istiyoruz'' pankartlarıyla sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.