Öğrenciler en çok hangi seçmeli dersi seçti?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız Matematik dersini 495 bin,yabancı dil dersini 413 bin, Kuran-ı Kerim dersini 402 bin, Hz.Muhammed'in hayatı dersini 256 bin, Kürtçe dersini ise 21bin öğrencinin seçtiğini açıkladı.

Yeni eğitim sisteminde ilk kez uygulanan seçmeli dersler konusunda öğrencilerin tercihleri belli oldu. En çok tercih edilen dersler, matematik ve yabancı dil dersleri.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız'ın yaptığı açıklamaya göre, Matematik dersini 495 bin öğrenci seçti.

En çok rağbet gören ikinci seçmeli ders ise, 413 bin ile yabancı dil oldu.

Kur'an-ı Kerim dersini 402 bin öğrenci, Hz. Muhammed'in hayatı dersini ise 256 bin öğrenci seçti.

Yine kaç öğrencinin seçeceği merak edilen Kürtçe dersini seçenlerin sayısı ise 21 binde kaldı.

İmam Hatip'e kaydolan öğrenci sayısı

Yeni dönemde imam hatip ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise şöyle gerçekleşti; imam hatip ortaokul birinci sınıfta 107 bin, lise imam hatip birinci sınıfta 125 bin.

İmam hatip okullarının sayısı ise şöyle gerçekleşti;

Bağımsız imam hatip ortaokulu sayısı 700, bir imam hatip lisesinin bünyesindeki ortaokul sayısı 405.

İmam hatip lisesi sayısı ise 694.