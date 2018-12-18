Öğrenciler bir klasik araca daha hayat veriyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Rumeli Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz yıl 1967 model Wolkswagen (VW) 1300 model aracın arıdndan 1963 Wolkswagen 1200 model klasik aracı hayata yeniden kazandırıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulubü aktif çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Okulun içinde kurulan Ally Garage’da öğrenciler geçtiğimiz yıl 1967 model VW 1300 model aracı yenileyerek birçok etkinlikte aracı sergileme şansı yakaladı. Kulüp üyeleri bu yıl ise 1963 VW 1200 model aracın restorasyonunu gerçekleştiriyor.

Restorasyonuna başlanan klasik otomobilin köklü bir değişim geçirmesi planlanıyor. Öncelikle aracın kaporta çürükleri temizlenmesi ile başlanan restorasyonda araç radikal bir renge boyanacak ve tüm iç döşemeler de yenilenecek. Yeni restorasyon projesi 2019 bahar ayında tamamlanacak.

37 ÖĞRENCİNİN DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞİYOR

Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü, kurulduğu günden beri hobi, restorasyon ve festival etkinlikleriyle üniversite öğrencilerine hem eğitim veriyor hem de keyifli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu proje grafik tasarım, fizyoterapi ve mühendislik bölümleri başta olmak üzere birçok fakülte ve bölümden 37 öğrencinin desteği ile gerçekleşiyor.