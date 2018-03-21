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Öğrenciler, bedenleriyle zeytin dalı ve ay-yıldız oluşturdu

KAYSERİ, (DHA)- ÖZEL Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek vermek için, bedenleriyle ay-yıldız ve zeytin dalı görsel

21 Mart 2018 18:21

KAYSERİ, (DHA)- ÖZEL Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileri, Suriye\'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek vermek için, bedenleriyle ay-yıldız ve zeytin dalı görseli oluşturdu.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri, okul bahçesinde ay-yıldız ve zeytin dalı görseli oluşturarak, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek oldu. Öğrenciler, harekatta görev yapan askerlere moral desteği sağlamak amacıyla, \'Allah\'ın Aslanları\' başlığı altında mektup kampanyası başlattı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı kampanyada askerlere yazılan mektuplar gönderildi.

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