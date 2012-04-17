Öğrenciler bedelli askerliğe zorlanıyor!

İbrahim Kaya, 1982 doğumlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji 1. Sınıf öğrencisi. Ancak okula kayıt yaptıramıyor çünkü Savunma Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ve YÖK de üniversitelere bir yazı gönderdi.



Bu yazıya göre 29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerin okula kayıt yaptırabilmesi ya da kaydını yenilemesi için iki seçenekleri var: 15 ay askerlik yapmak ya da bedelli askerliğin ilk taksiti olan 15 bin lirayı ödeyip karşılığında "ilişiği yoktur" belgesi almak.



Savunma Bakanlığı'nın gönderdiği yazı 21.06.1927'den beri var olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35/C Maddesi'ne dayanıyor. Kanun, 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin 15 ay askerlik yaptıktan sonra öğrenimlerine devam etmelerini öngörüyor. Ancak bu yasa yıllardır uygulanmıyordu. 29 yaşından büyük erkeklere kayıt sırasında askerlikle ilgili bir sorun çıkarılmıyordu.



Kaya, bu yeni uygulamayı öğrenince Rektör Yardımcısı'yla görüşmüş. Rektör yardımcısı önce "Böyle bir uygulama olamaz. Bu durum senin askerle arandadır. Seni sokakta yakalarlarsa bir şey yapamam ama okul olarak biz kaydını yaparız. Bu bizim zorunluluğumuz" demiş. Fakat yazıyı gördükten sonra fikrini değiştirmiş.



ODTÜ Öğrenci İşleri, okulda benzer durumda yaklaşık 250 kişi olduğunu söylüyor.

Kaya, "Artık okuldan atılmak gibi bir durum olmadığı için hükümet ve Silahlı Kuvvetler böyle bir önlem almaya ya da insanları bedelli askerliğe yönlendirmeye çalışıyor. Öğrenci İşleri bülten yayımlayıp ilgili kişilere haber verileceğini söyledi. İnsanlar haberdar edilmezse gelecek dönem böyle bir sürprizle karşılaşacaklar" diyor.



Ne olmuştu?

Güz döneminin başında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 450 kişi aynı sorunu yaşadı. Başlangıçta kayıtlarını yapamadılar. Olay medyada duyulduktan ve okula bedelli askerlik için başvuru yapacaklarını söyledikten sonra sadece güz dönemi için kayıt yeniletebildiler.

Lisans öğrencileri için olduğu gibi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de yasal bir yaş sınırı var. Bu sınır, yüksek lisans için 32, doktora öğrencileri için 35'di. Fakat bu sınır daha sonra 35 ve 38'e çekildi. Lisans öğrencileri için ise bir düzenleme yapılmamıştı. (IC)