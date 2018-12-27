T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örttü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda lise bahçesindeki bankın üzerinde uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örten öğrenciler, takdir topladı

27 Aralık 2018 19:38

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI\'nda lise bahçesindeki bankın üzerinde uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örten öğrenciler, takdir topladı.
Adapazarı\'ndaki  Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nda eğitim gören bir öğrenci, okul baçhesine giren köpeğin bankın üzerinde uyuduğunu gördü. Bunun üzerine köpeğin yanına giden öğrenci ve arkadaşları üzerlerindeki hırkaları çıkardı. Kar soğuğu nedeniyle köpeğin üşüdüğünü düşünen öğrenciler, hırkaları hayvanın üzerine örttü.
Hırkaların altında ısınan köpek, uyurken, öğrencilerin bu hareketi öğretmenleri ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bazı öğrenciler bu anların fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI SakaryaDHA ADAPAZARIAdapazarıMustafa Büyük Kız AnadoluHatip LisesiBununKarHırkalarınBazıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24