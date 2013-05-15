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Öğrenciler Alevi ve Sünni olarak ayrıldı

Okul Müdürü Ali Özdemir iddiaları kabul ederek 'Hocamızın fevri davranışları olursa sonucuna katlanır' dedi

15 Mayıs 2013 21:45

Ankara'daki Akdere Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde Tarih öğretmeni, okulda mescit açılması için dağıttığı dilekçeleri kabul etmeyen öğrencileri 'alevi' diyerek ayrı oturuttuğu ve öğrencilere, “Komünistler ve Aleviler kucak kucağa oturan milletlerdir” dediği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mert Taşçılar'ın haberine göre, Tarih öğretmeni Nuri Işık, görev yaptığı Akdere Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde mescit açılması için dağıttığı dilekçeleri ailelerine imzalatmaları için öğrencilere baskı yaptığı öğrenildi. Işık’ın bu girişimine bazı öğrenciler karşı çıkarak dilekçeleri kabul etmediler. Bunun üzerine öğrencilere tepki gösteren Işık’ın, öğrencileri Komünist ve Alevi olmakla suçladığı, sınıflarda öğrencileri Sünni ve Alevi diyerek ayrı oturttuğu belirtildi.

Okul Müdürü Ali Özdemir iddiaları kabul ederek, “O konu üzerinde hassasiyetle duruyorum. Konuyu ilçe milli eğitim müdürümüzle görüştüm. Hocamızın fevri davranışları olursa sonucuna katlanır. Bu kötü şeyler kesinlikle müsaade edilmeyeceğini de bilmesi lazım” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı da okula müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

Mescit talebi için, “Bunun kesinlikle olmayacağını zaten gelen velilerimize de söyledim. Onlara böyle bir talebin yerinin şu anda TBMM ve Anayasa olduğunu söyledim. Okul zaten böyle bir makam değil” ifadelerini kullanan Özdemir, ilçe milli eğitim müdürü ile de görüştüğünü belirtti.

Mescit açılması için kendisine verilen dilekçeyi ailesine imzalatmayı kabul etmeyen öğrenci C.D., diğer öğrenciler tarafından Facebook üzerinden tehdit edilirken okulda öğrenciler tarafından sıkıştırıldı.

Müdür Özdemir, C. D’nin tehdit edilmesini ve okulda yaşanan tartışmaları, “Ufak tefek şeyler. Onlara ben müdahale ettim. Kardeşlik duygusunu anlattım. Kimse kimseyi ötekileştirmesin dedim. Gerekeni anlattım, sizler müsterih olun. Böyle bir şey burada kesinlikle meydan bulmaz” sözleriyle değerlendirdi.

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