Öğrenciler, 'Afrin' yazısı oluşturdu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bir araya gelerek, \'Afrin\' yazısı oluşturdu.

Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için okul bahçesinde bir araya geldi. Kırmızı tişört giyen 350 öğrenci, ay yıldız ve \'Afrin\' yazısı oluşturarak, harekata katılan askerlere destek oldu. Lise öğrencileri, daha sonra Komando Marşı\'nı söyledi. Etkinlikle ilgili konuşan okul müdürü Zeki Kaplan, \"Milletimize, halkımıza bir şeyler vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir program oldu. 350 öğrencimiz koreografi yaptı. Güzel bir görüntü oluştu\" dedi.

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