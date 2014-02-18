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Öğrenciden Başbakan'a bozkurt işaretli tepki

Başbakan Erdoğan, Fatih Projesi kapsamında dağıtılacak tabletler için Ankara'da öğrencilerle buluşmasında bir öğrencinin eliyle bozkurt işareti yaptığı detay görüntüler ortaya çıktı

18 Şubat 2014 11:57

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün Fatih Projesi'nin tablet dağıtım töreninde konuşurken, bir 9. sınıf öğrencisinin eliyle bozkurt işareti yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde öğrencinin bu işaretini gören korumalar hareketlendi. Önce öğrencinin kimlik tespiti yapıldı ardından nöbet başladı.

Fox TV kameramanı Mahmut Özgür'ün kamerasına takılan görüntülerde Erdoğan'ın salona girişinde ise en arka sıralardan bir öğrenci, programa katılan protokolü bozkurt selamıyla karşıladı. Kameranın Kendilerini çektiğini farkeden korumalar, önce öğrenciyi ablukaya aldı ardından da program bitine kadar başında bekledi.

Haberin detayda saklı olduğunu söyleyen Fatih Portakal ise haberi sunarken, daha iyi anlaşılması için canlı yayında bozkurt işareti yaptı.

İşte tablet dağıtım programındaki o görüntüler:

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