T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖĞRENCİ YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ ANKARA (A.A) 

05 Ocak 2011 16:56

-ÖĞRENCİ YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ  ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Polisin üniversitelere müdahalesini protesto etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Polisin üniversitelere müdahalesini protesto eden, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 500 öğrenci, ODTÜ kampüsünde toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istedi. ''Başkaldırıyoruz'', ''Eşit, parasız bilimsel ana dilde eğitim istiyoruz'' yazılı pankart açan ve slogan atan öğrenciler, kampüsün çıkışına geldi. Bu sırada, güvenlik, terör ve çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis, kampüsün girişinde önlem aldı. Polis, grubun kampüsten çıkmasını önlemek için panzerlerle yolu kapatırken öğrenciler ''Başkaldırıyoruz'' yazan suntadan kalkanlarla üniversite girişine barikat kurdu. Bir süre barikatın arkasında bekleyen ve çeşitli sloganlar atan öğrenciler, AK Parti Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri, öğrencilerden dağılmalarını istedi. Uyarıları dikkate almayan öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı. Polis barikatını aşmak isteyen öğrencilerin taş ve sopalarla saldırması üzerine polis ekipleri tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polis, taş atmaya devam eden öğrencilere biber gazı sıktı. Dağılarak kampüse kaçan öğrenciler, tekrar toplanarak polis noktasına doğru yürüyüşe geçti. Öğrenciler, burada da polise taş ve sopalı saldırılarını sürdürdü. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi de devam etti.  Olayı görüntülemek isteyen bazı basın mensupları da tazyikli su ve biber gazından etkilendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24