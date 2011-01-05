-ÖĞRENCİ YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Polisin üniversitelere müdahalesini protesto etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Polisin üniversitelere müdahalesini protesto eden, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 500 öğrenci, ODTÜ kampüsünde toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istedi. ''Başkaldırıyoruz'', ''Eşit, parasız bilimsel ana dilde eğitim istiyoruz'' yazılı pankart açan ve slogan atan öğrenciler, kampüsün çıkışına geldi. Bu sırada, güvenlik, terör ve çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis, kampüsün girişinde önlem aldı. Polis, grubun kampüsten çıkmasını önlemek için panzerlerle yolu kapatırken öğrenciler ''Başkaldırıyoruz'' yazan suntadan kalkanlarla üniversite girişine barikat kurdu. Bir süre barikatın arkasında bekleyen ve çeşitli sloganlar atan öğrenciler, AK Parti Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri, öğrencilerden dağılmalarını istedi. Uyarıları dikkate almayan öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı. Polis barikatını aşmak isteyen öğrencilerin taş ve sopalarla saldırması üzerine polis ekipleri tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polis, taş atmaya devam eden öğrencilere biber gazı sıktı. Dağılarak kampüse kaçan öğrenciler, tekrar toplanarak polis noktasına doğru yürüyüşe geçti. Öğrenciler, burada da polise taş ve sopalı saldırılarını sürdürdü. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi de devam etti. Olayı görüntülemek isteyen bazı basın mensupları da tazyikli su ve biber gazından etkilendi.