Öğrenci yurtlarına ruhsat yetkisi MEB'e geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TBMM'deki kanun tasarısının yasalaşmasıyla, belediyeler, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarının inisiyatifinde bulunan, öğrenciler için barınma hizmeti sunan konukevi, misafirhane, apart gibi ticari işletmeler için açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisine sahip olacak.

Alınan bilgiye göre, TBMM'ye sevk edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısı, özel yurtlara ilişkin yeni hükümler getiriyor.

Mevcut düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci yurt ile pansiyonları dışında başka isimlerle açılan ve öğrencilere barınma hizmeti veren özel ticari işletmelere ilişkin ruhsatlandırma ve denetleme yetkisi bulunmuyor. Geçerli mevzuatta ruhsatların, belediyeler, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarının inisiyatifiyle düzenlenmesi nedeniyle, bu işletmeler kamuoyunun gündemine "denetimsiz barınma mekanları" olarak geliyor.

Yeni tasarıya göre, daha önce Büyükşehir Belediyesi, Belediye ve İl Özel İdaresi kanunları ile diğer kanunlarla belirlenen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Bakanlık denetim standartlarını belirleyecek Tasarının yasalaşmasıyla, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilecek.

Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların ruhsatlarına ilişkin belediyeler arasında farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi, bu hizmeti verecek kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da bakanlık tarafından düzenlenmesi öngörülüyor.

TBMM'de bekleyen tasarıda yer alan düzenlemenin yasalaşması halinde, öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların denetlenmesi ve mevzuata aykırı durumlarının tespiti halinde, kapatma işlemleri MEB tarafından yapılabilecek.

Bakanlık, tasarının TBMM'de yasalaşmasının ardından öğrenci yurtlarına ilişkin yönetmelik çıkaracak. Bakanlık bu düzenlemede yurt, pansiyon, öğrenci apart evi, stüdyo ev gibi öğrenciye barınma hizmeti veren merkezlerin standartlarını belirleyecek ve buna göre denetim yapma yetkisine sahip olacak.