Öğrenci yurtları yarın açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar, öğrencilere kapılarını yarın açacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan yurtların ise 28 Eylül'de açılacağı belirtildi.

KYK yurtları için başvuru yapan 398 bin 60 öğrenciden 168 bini yurtlara yerleştirilmişti. Süresi içinde yurtlara kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerlerine yedek sırada bekleyenler yerleştirilecek. Bu kapsamda, Türkiye genelinde ilk yedek yerleştirme işlemleri de yarın yapılacak. Yedek öğrenci yerleştirmeleri, pazartesi çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yedek yerleştirme süreçlerini www.kyk.gov.tr internet adresinden takip etmeleri gerekiyor.

Ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek ile üniversiteyi normal eğitim süresi içerisinde bitiremeyen öğrencilerin müracaatları da yarından itibaren alınmaya başlanacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de yurt başvurularını yarından itibaren yapabilecek.

KKTC'de bulunan Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit yurtlarının açılış tarihi ise 28 Eylül 2015 olarak açıklandı.