Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı

İstanbul Esenler’de bir erkek öğrenci yurdunda çalışan görevlinin öğrencilere şiddet uyguladığı görüldü.

Bir masa etrafında oturan çocukların başına yumruk ve tokatlarla vurulduğu dikkat çekerken görüntülerin Esenyurt’un Atışalanı semtinde bulunan bir yurda ait olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yurt görevlisi gözaltına alındı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Esefle kınıyoruz"

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."