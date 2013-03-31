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Öğrenci yurdunda kavga

Olaylarla ilgili 7 öğrenci de gözaltına alındı. Öğrencilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

31 Mart 2013 14:59

Muğla'da öğrenci yurdunda iki grup arasında kavga çıktı. Polis müdahalesiyle sona eren kavgayla ilgili olarak 7 öğrenci gözaltına alındı.
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Öğrenci Yurdu'nda karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yurt yönetimi polise bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. İki grup arasında barikat kuran ve dağılmaları uyarısında bulunan polis, uyarıya rağmen dağılmamaları üzerine öğrencilere müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında bazı öğrenciler ile bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olaylarla ilgili 7 öğrenci de gözaltına alındı. Öğrencilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürü Ahmet Akbal ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, yurt binasına gelerek olay hakkında bilgi aldı.

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