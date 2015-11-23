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Öğrenci yurdunda cinayet; tartıştığı oda arkadaşının boğazını kesti!

Cinayeti işleyen kişinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi

23 Kasım 2015 15:27

KKTC’de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci, tartıştığı oda arkadaşının boğazını kesti.

DHA’dan Ali Ruhlueli'nin haberine göre göre Tevfik Uzunoluk (20) oda arkadaşı Tevfik Utku Polat (19) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tevfik Utku Polat, oda arkadaşı olan Tevfik Uzunoluk'un boğazını bıçak ile keserek öldürdü. Tevfik Utku Polat cinayet sonrasında polise teslim oldu. 

Olayla ilgili soruşturma sürerken mahkemeye çıkarılan Polat'a 3 gün tutukluluk verildi. Cinayeti işleyen Tevfik Utku Polat'ın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

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