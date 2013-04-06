T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci yurdunda bin polisle arama

1800 erkek öğrencinin barındığı yurtta yaklaşık 4 saat süren aramaya 1000 polisin katıldığı öğrenildi

06 Nisan 2013 12:48

Muğla'da 1800 erkek öğrencinin kaldığı YURTKUR'a bağlı yurtta 1000 polisle arama yapıldı.
 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'ndeki YURTKUR'a ait 6 bloktan oluşan Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Öğrenci Yurdu'nda arama yaptı. Bin 800 erkek öğrencinin barındığı yurtta yaklaşık 4 saat süren aramaya bin polisin katıldığı öğrenildi.

Gözaltı işleminin yapılmadığı aramalarda ele geçirilen malzemelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Öğrenci Yurdu'nda, 31 Mart tarihinde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etmişti.

ETİKETLER

polisaramamuğlayurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24