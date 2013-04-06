Öğrenci yurdunda bin polisle arama

Muğla'da 1800 erkek öğrencinin kaldığı YURTKUR'a bağlı yurtta 1000 polisle arama yapıldı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'ndeki YURTKUR'a ait 6 bloktan oluşan Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Öğrenci Yurdu'nda arama yaptı. Bin 800 erkek öğrencinin barındığı yurtta yaklaşık 4 saat süren aramaya bin polisin katıldığı öğrenildi.

Gözaltı işleminin yapılmadığı aramalarda ele geçirilen malzemelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Öğrenci Yurdu'nda, 31 Mart tarihinde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etmişti.