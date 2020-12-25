Öğrenci yurdu olarak kiralanan binalar TÜGVA ve TÜRGEV'e devredildi, kiralarını belediye ödedi!

Sayıştay’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin denetim raporunda, belediye tarafından Atakum’da öğrenci yurdu olarak kiralanan iki binanın daha sonra TÜGVA ve TÜRGEV’e devredildiği ve kira bedellerinin ise belediye tarafından ödendiği tespitine yer verildi.

Belediyenin iki bina için 2019 yılında 903 bin 310 lira ödediği belirtildi. Belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumları açabileceğini, devlete ait okul binaları ve yükseköğrenim öğrenci yurtları yapabilecek veya bunların bakım ve onarımları ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Sayıştay, "Ancak vakıf veya dernekler adına faaliyetlerini ve işlemlerini yürüten bir yükseköğrenim öğrenci yurduna, idarenin kiracı olduğu bir taşınmazın kullanımının bırakılması bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca, gecekonduların ıslahı için açılan fon hesabında biriken yaklaşık 872 bin lira paranın amacı dışında kullanıldığı, belediyenin kiraya verilen işyerlerinden 1028’inin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespitlerine de yer verildi.