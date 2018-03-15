T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci yurdu binasında pencere ışıklarıyla 'Afrin' yazısı

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasında, Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla pencere ışıklarıyla 'Afrin' yazısı yazıldı

15 Mart 2018 02:19

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasında, Suriye\'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek amacıyla pencere ışıklarıyla \'Afrin\' yazısı yazıldı.
Çamlıca Mahallesi Anemon Otel\'in yanında bulunan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 7 katlı Gündüzalp Yurt binasındaki 62 odanın ışıkları akşam karanlığında yanıp diğerleri söndürülerek \'Afrin\' yazıldı. Bin erkek öğrencinin kaldığı yurt binası dışarıdan bakanlar, pencere ışıklarıyla yazılan Afrin yazısını gördü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar yurt binasındaki Afrin yazısını cep telefonlarıyla kayda aldı.
Yetkililer, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek amacıyla böyle bir yazıyı yazdıklarını belirtti. Türkiye\'nin çeşitli illerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı çok sayıda yurtta da aynı şekilde yazının yazıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEK ESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİRSuriye AfrinZeytin Dalı HarekatıMahallesi Anemon OtelYüksekKrediYurtlar KurumuGündüzalp Yurt binasındakiBin erkekAfrinYoldanYetkililerAfrin Zeytin Dalı HarekatıMehmetçik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24