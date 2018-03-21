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Öğrenci yemekhanesine vejetaryen menü

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi kampusundaki öğrenci yemekhanelerinde vejetaryen (et yemez) menüsü de sunulmaya başlandı

21 Mart 2018 14:52

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi kampusundaki öğrenci yemekhanelerinde vejetaryen (et yemez) menüsü de sunulmaya başlandı.
Ege Üniversitesi kampusu bünyesinde bulunan yemekhanelerin menüsünde bundan sonra vejetaryen menüsü de yer alacak. Üniversitede okuyan öğrencilerin talepleri doğrultusunda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, vejetaryen yemek menüsünün eklenmesi talimatını verdi. Öğrencilerin başta temel ihtiyaçları olmak üzere her türlü gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, gelen vejetaryen menü talebini de hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrenciler Prof. Dr. Budak’a teşekkür etti.

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