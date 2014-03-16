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Öğrenci velilerinden dershanede 'siyasi teftiş' tepkisi

Milli Eğtim Müdürlüğü müfettişlerinin öğrencilerle görüşme yapması, Sivas'taki velileri kızdırdı

16 Mart 2014 00:04

Sivas'ta bir dershaneye gelerek öğrencilerle görüşme yapan Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri velilerin tepkisiyle karşılaşınca binayı terk etti.

Sivas’ta faaliyet gösteren FEM Dershanelerinde öğrencilere son dönemde yaşanan olaylarla ilgili siyasi bilgiler verildiği iddiaları üzerine Sivas Valiliği’nin talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri inceleme başlattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Gökhan Ceylan’ın haberine göre, dershaneye giderek öğrencilerle birebir görüşme yapan 3 müfettiş, bunu haber alan velilerin öfkesiyle karşılaştı. Öğrencilerle görüşme yapan müfettişlerin, siyasi baskı olup olmadığı ve siyaset konuşulup konuşulmadığı yolunda sorular yönelttikleri iddia edildi.

Müfettişlerin çalışma yaptığı odaya giren bazı veliler, öğrencilere verildiği iddia edilen yazılı kağıtları sordu. Bir kadın veli müfettişlere, ’Benim çocuğum 14 yaşında, neden siyasete karıştırıyorsunuz’ diye tepki gösterdi. Valiliğin yazılı talimatı ile inceleme yapmaya geldiklerini söyleyen müfettişler, velilerin ısrarlı tepkileri sonucunda incelemeyi sonlandırarak dershaneden ayrıldı. Dershane öğrencileri, kendilerinin bir odaya çağrılarak hazır formlarda yer alan soruların yöneltildiğini ve imza attırıldığını söyledi. Bazı veliler ise yaşananlara tepki göstererek artık öğrencilerini dershaneye göndermeyeceklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

 

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