Öğrenciler sınav stresini köpek severek yenecek

Kanada medyasında yer alan haberlere göre, Dalhousie Üniversitesi öğrencileri sınav stresinden kurtarmak için yeni bir uygulama başlattı. Söz konusu uygulamaya göre öğrenciler stres atmak için köpek sevecek.

Kanada'nın Halifax kentindeki Dalhousie Üniversitesi, 4, 5, 6 Aralık tarihlerinde üç günlüğüne kampüste köpeklerin bulunacağı bir barınak inşa edecek. Bu sayede öğrenciler köpeklerle stres atacak.

Üniversitenin Facebook sayfasında yayınlanan bir ilanda, “İşte tam da burası: Köpeklerle dopdolu”, “Ders çalışmaya bir mola ver, köpeklerle oyna” ifadeleri de yer aldı.

Facebook'ta yer alan ilanı bin 300 öğrenci'nin beğendiği belirtildi.

Kampüste bir köpek barınağı oluşturmanın bir üniversite öğrencisinin önerisi olduğu ifade edildi. Söz konusu köpeklerin hastanelerde ya da yaşlılar yurdunda bulunan özel terapi köpekleri olduğu belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)