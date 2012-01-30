-Öğrenci servisiyle uyuşturucu sevkiyatı ADANA (A.A) - 30.01.2012 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğrenci servisinde 67 kilo 250 gram esrar maddesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Adana'ya sevk edeceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli gişelerinde, Yunus E'nin (26) kullandığı 21 S 0455 plakalı öğrenci servis minibüsünü durdurdu. Aramada, minibüste 13 paket halinde toplam 67 kilo 250 gram esrar bulundu. Şoför ile araçta bulunan Kazım Ö. (25) gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından ''uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak amacıyla nakletmek'' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.