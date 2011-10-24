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Öğrenci servisiyle tır çarpıştı: 4 ölü 18 yaralı SARIKAMIŞ (A.A)

24 Ekim 2011 14:27

-Öğrenci servisiyle tır çarpıştı: 4 ölü 18 yaralı SARIKAMIŞ (A.A) - 24.10.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 4 öğrenci öldü, 18 öğrenci yaralandı. Sarıkamış-Erzurum karayolunun 22. kilometresindeki Mescitli köyü yakınlarında, Sarıkamış'a öğrenci taşıyan Tugay Alkan yönetimindeki 39 DZ 036 plakalı öğrenci servisi, Emrullah Kaba idaresindeki 25 LE 241 plakalı taş yüklü tırla çarpıştı.  Yaşları 13 ile 16 arasında değişen öğrencilerden Gökhan Özdemir, Osman Özdemir, Göktuğ Kantik ile Berna Aktaş öldü. Yaralanan 18 öğrenciden 5'i Sarıkamış Devlet Hastanesine, 13'ü ise Kars Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından kısa sürede bölgeye giden jandarma ve sağlık ekiplerinin olaya anında müdahale ettiklerini belirterek, ''Çok üzücü bir kaza. Maalesef 4 kişiyi kaybettik. Allah rahmet etsin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor'' diye konuştu. Bu arada, Sarıkamış Devlet Hastanesinin önüne gelen öğrenciler ve yakınlarının fenalık geçirdiği görüldü.

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