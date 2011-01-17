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ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI KARAMAN (A.A)

17 Ocak 2011 13:05

-ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI KARAMAN (A.A) - 17.01.2011 - Karaman'da anasınıfı öğrencilerini taşıyan minibüsle  otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan C. (19) yönetimindeki 70 EC 714 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Kazalpa Meydanı'nda, Mustafa K.(32) idaresindeki 70 C 0118 plakalı, anasınıfı öğrencilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı.  İki sürücü ile öğrenciler Nigar Gök (5), Zeynep Çolakoğlu (5), Esma Gökbulut (5), Beyzanur Sakal (5), Selamet Sena Erbey (5), Hatice İrem Yılmaz (5), Tuğçe Yılmaz (5), Beyzanur Memiş (5), Ayşe Begüm Keskin (5), Eslen Rana Küçüker (5), Zümrüt Uzun (6), Betül Çınar (5) ve servis görevlileri Sefa Kartal (26) ile Zehra Kaya (26) yaralandı. Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.  Otomobil sürücüsü Ramazan C'nin ehliyeti olmadığı öğrenildi.

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