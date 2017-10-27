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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi'nde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 12 kişi, yaralandı

27 Ekim 2017 15:19

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak İlçesi\'nde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 11\'i öğrenci 12 kişi, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Kullar Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen, imam hatip ortaokulu öğrencilerini taşıyan minibüs, okul kavşağında sürücüsünün adı öğrenilemeyen 46 EY 185 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, servisteki 11 öğrenciyle otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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