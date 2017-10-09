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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde otomobilin öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücünün eşi öldü, 9 kişi de yaralandı

09 Ekim 2017 21:00

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde otomobilin öğrenci servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücünün eşi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde saat 16.30\'da meydana gelen kazada, Alanya\'dan Gazipaşa yönüne giden Necmettin Şirin yönetimindeki 07 CMD 43 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İbrahim M.\'nin kullandığı 07 C 3545 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan sürücünün eşi Nuray Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin arka koltuğunda oturan çiftin oğlu Yiğitcan ile servisteki 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Çeşitli hastanelere götürülen yaralıların tedavisi sürerken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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