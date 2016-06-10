Öğrenci servisi tırla çarpıştı; 3 ölü, 7 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde tırla çarpışan öğrenci servisindeki 3 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre, Emrehan Öztürk (34) yönetimindeki kum ocağına ait 06 DT 6103 plakalı tır, Karaçukur mevkisinde, bir tavuk çiftliğinin çalışanlarının çocuklarını okullarına taşıyan Beytullah Türk (23) idaresindeki 06 DH 5230 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada servisteki 3 öğrenci hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve aralarında öğrencilerin de olduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ayaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.