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Öğrenci servisi takla attı; 1 ölü, 19 yaralı

Kazada sürücü hayatını kaybetti

30 Eylül 2016 19:58

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir öğrenci servisi takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1’i ağır 19 öğrenci yaralandı.

Posta’nın haberine göre kaza, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Siverek-Kahta yolunun 15. kilometresinde yaşandı.

Paşa Devebakan’ın (58) kullandığı 63 S 6109 plakalı öğrenci taşıyan servis minibüsü, Kalınağaç kırsal Mahallesi ilk ve orta okulunda okuyan öğrencileri Gazi kırsal Mahallesi’ndeki evlerine götürürken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ve 19 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Paşa Devebakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, tedavi altına alınan öğrencilerden birinin de durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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