-ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 8 YARALI DÖRTYOL (A.A) - 08.12.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kamyon ile öğrenci servisi hizmeti veren minibüsün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Lokman Koca (30) idaresindeki 31 S 7413 plakalı, öğrencilere servis hizmeti veren minibüs, E-91 karayolu Payas beldesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde, karşı yönden gelen Mehmet Erdem (40) yönetimindeki 31 VP 149 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan İbrahim Enes Yıldırım (14), Halil Zeytun (16), Meltem Bakır (12), Sema Duygu Çiftçi (14), Gizem Demirkol (15), Abdullah Boğat (17), Nafize Zeynep Dayı (15) ve Neslihan Güler (16) yaralandı. Yetkililer, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Neslihan Güler'in durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ayakta tedavi gördükleri ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.