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Öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı ŞANLIURFA (A.A) 

21 Kasım 2011 13:23

-Öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı ŞANLIURFA (A.A) - 21.11.2011 - Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Karaköprü beldesinden kent merkezine gelen Yasin Savur idaresindeki 06 NR 419 plakalı otomobil, eski İl Özel İdare Kavşağı'nda karşıdan gelen Mehmet Doğan yönetimindeki 63 S 0015 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.  Kazada minibüste bulunan 10 kız öğrenci ile otomobil sürücüsü Yasun Savur hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, ayakta tedavi edildi.

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