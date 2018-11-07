Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, traktör ile çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güzelbeyli Mahallesi mezarlık yakınlarında meydana geldi. Güzelbeyli Mahallesi\'nden aldığı öğrencileri, Geyre Mahallesi\'ndeki Geyre İlkokulu\'na götüren Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Serdar Aymak yönetimindeki 09 AAB 972 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 8\'i yaralandı. Yaralanan 8 öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacasu Entegre İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci ise Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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