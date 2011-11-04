-Öğrenci servisi ile tır çarpıştı DERİK (A.A) - 04.11.2011 - Mardin'in Derik ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybederken, 10 öğrenci de yaralandı. Derik ilçesine bağlı bir ilköğretim okulundan, taşımalı eğitim kapsamında Yayalar mezrasına öğrenci götüren servis minibüsü, Derik-Kızıltepe kavşağında bir tırla çarpıştı. Kazada, ilköğretim 1. sınıf öğrencileri olduğu belirtilen Diyadin Bilen ve kuzeni Abdurrahman Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 10 öğrenci ise Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.