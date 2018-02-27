Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencilerinin içinde bulunduğu servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 6 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İnceköy Mahallesi Çivril yolunda meydana geldi. Çivril yönünde giden Ramazan K. yönetimindeki 20 LJ 400 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin içinde bulunduğu servis minibüsünün devrildiğini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 6 öğrenciyi ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Minibüs şoförü Ramazan K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilen öğrencilerin, Seraserli Mahallesi\'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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