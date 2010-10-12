T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 25 YARALI AYDIN (A.A)

12 Ekim 2010 14:07

-ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 25 YARALI AYDIN (A.A) - 12.10.2010 - Aydın merkeze bağlı Umurlu beldesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. İlkay Çetin yönetimindeki 09 P 8128 plakalı öğrenci servis minibüsü, Umurlu beldesinde karşı şeride geçip devrildi. Kazada, sürücü İlkay Çetin, eşi Elveda Çetin ile 23 öğrenci yaralandı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olmadığı belirtildi. Öğrenci servisinin Köşk ilçesinden il merkezindeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Aydın İmam Hatip Lisesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24