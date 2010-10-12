-ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 25 YARALI AYDIN (A.A) - 12.10.2010 - Aydın merkeze bağlı Umurlu beldesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. İlkay Çetin yönetimindeki 09 P 8128 plakalı öğrenci servis minibüsü, Umurlu beldesinde karşı şeride geçip devrildi. Kazada, sürücü İlkay Çetin, eşi Elveda Çetin ile 23 öğrenci yaralandı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olmadığı belirtildi. Öğrenci servisinin Köşk ilçesinden il merkezindeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Aydın İmam Hatip Lisesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.