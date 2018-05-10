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Öğrenci servis şoförüne 'Öfke kontrolü ve istismar' konulu eğitim

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 120 öğrenci servis şoförüne 'Öfke kontrolü ve istismar' konulu eğitim verildi

10 Mayıs 2018 13:25

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 120 öğrenci servis şoförüne \'Öfke kontrolü ve istismar\' konulu eğitim verildi.
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nde Öfke kontrolü ve istismar\' konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay ve 120 servis şoförü katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Özer, \"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak toplumun her kesimine el uzatmak zorunda olduğumuz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Gerek kamu kuruluşları, gerek STK ve derneklerle işbirliği içinde çalışarak bu iki önemli konuda aileyi ve çocuğu ilgilendiren her alanda eğitimlere hız kesmeden devam edeceğiz. O açıdan siz küçük çocuklarımız için minibüslerde rol modelsiniz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu açıdan düzenlenen eğitimleri önemli buluyoruz\" ifadelerini kullandı.
Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay ise konuşmasında genel olarak bu tür eğitimlerin faydalı olduğunu ve Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bu eğitim faaliyetlerinin devam etmesini istediklerini belirtti.
Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası üyesi 120 servis şoförüne Sosyolog Gizem Tarı tarafından \'Öfke Kontrolü\' ve Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu tarafından ise \'Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar\' eğitimleri verildi.

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