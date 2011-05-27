Öğrenci protestosuna gazlı müdahale

T24- YÖK'ün düzenlediği ''Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar'' konulu kongreyi protesto eden gruba panzerlerden su sıkarak ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.





Dolmabahçe'de toplanan çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, ''Üniversitelerde söz hakkı sermayenin değil öğrencilerindir'' yazılı bir pankart açarak, sloganlar eşliğinde kongrenin gerçekleştirildiği Swiss Otel'e doğru yürüyüşe geçti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından Bayıldım Caddesi'nde durdurulan grubun, otele doğru ilerlemesine izin verilmedi.

Otelin önüne ulaşmak isteyen gruptan bazı kişiler, polis yetkilileriyle görüşerek, taleplerini iletti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeler sırasında grup da oturma eylemi yaptı.





Görüşmeler sonucunda grubun otele kadar yürümesine izin verilmemesi üzerine Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça tarafından bir açıklama yapıldı.





Üniversiteler için özgür ve demokratik bir süreç istediklerini belirten Akça, şunları söyledi:





''Bu süreç, tüm üniversite çalışanlarının, öğrencilerin karar mekanizmalarına katıldığı bir yönetsel özerkliği ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve bu kaynakların kullanımının üniversite bileşenlerinin katılım ve denetimine açık olduğu bir yapıyı gerektiriyor. Biz kamusal, demokratik, özgür, bilimsel üniversite talebini savunmak ve üniversiteyi üniversite olmaktan çıkaracak saldırılara karşı koymak üzere önümüzdeki dönemde başta tüm üniversite bileşenleri olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerini ortak mücadeleye davet ediyoruz.''

Eyleme katılan öğrenciler adına açıklama yapan Aysima Karçaaltıncaba da üniversitelerde muhalif gücü bastırmak için akademinin üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu, yüzlerce akademisyenin YÖK tarafından soruşturulduğunu öne sürdü.





Açıklamaların ardından grup, ''YÖK kalkacak, polis gidecek'', ''Sermaye defol, üniversiteler bizimdir'' şeklinde slogan atmaya başladı.





Bu arada, gruptan bazı kişilerin polise taş atması üzerine polis ekipleri de önce panzerlerden su sıktı. Kabataş yönüne doğru kaçan grubu izleyen polis, göz yaşartıcı gaz bombaları atarak müdahalesini sürdürdü. Fındıklı'ya kadar süren kovalamaca sırasında kullanılan gaz bombalarından çevredeki vatandaşlar da etkilendi.(aa)





